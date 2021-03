D’AVERSA, Oggi abbiamo fatto noi la partita ma ora...

Queste le parole di mister Roberto D’Aversa, a Sky, dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Nelle ultime partite la squadra in campo è stata sempre superiore all’avversario. A 2 minuti dalla fine stavamo vincendo e poi ci siamo fatti gol da solo, c’è rammarico. Stiamo giocando bene ma se abbiamo questa classifica qualche difetto c’è. Non mi spiego il recupero di oggi. La Fiorentina era in difficoltà, anche se eravamo sotto stavamo facendo noi la partita. Facciamo troppo spesso risvegliare gli avversari. La Serie A non permette cali di concentrazione”.