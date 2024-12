D'AVERSA, Firenze ci ha dato entusiasmo. Dobbiamo essere maturi

FirenzeViola.it

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Verona. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a partire dall'importanza della vittoria di Firenze in Coppa Italia: "E' chiaro che il risultato positivo genera entusiasmo, ma non deve trasformarsi in euforia. Per quanto riguarda la condizione psico-fisica della squadra posso dire che è ottimale. Ma tutto poi dipende da come noi affrontiamo questa partita: deve esserci entusiasmo per la vittoria di Firenze, ma non di più. Bisognerà essere maturi. De Sciglio fa parte dei convocati, Grassi no".

Quanto è stato importante Henderson in questo momento di emergenza a centrocampo?

"Lui ha giocato la maggior parte delle partite, in qualcun'altra è partito da subentrato. E' un giocatore importante che quest'anno fin dal primo giorno di ritiro s'è messo a disposizione del gruppo. A Firenze ha giocato tutta la gara, dovrò fare delle valutazioni anche in base al minutaggio. Detto ciò, il risultato lo si porta a casa non solo con chi parte dall'inizio, ma spesso soprattutto con chi subentra".