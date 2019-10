D'AMICO, Se la Lazio gioca da Lazio vincerà

L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato dei maggiori temi d'attualità a TMW Radio, durante Maracanà: "Peccato per ieri sera perché per la Lazio era una partita da vincere, ha giocato bene. Finché ha giocato con l'aiuto della buona sorte stava vincendo. E' finita così perché c'è stato un errore generale. E non è colpa di Inzaghi. Tra le due romane questa giornata rischia di più di più la Lazio con la Fiorentina. Ma i biancocelesti in trasferta sanno giocare, se ci sono giocatori in forma. La Roma parte leggermente favorita sul Milan. Se la Lazio gioca da Lazio, vince anche a Firenze".