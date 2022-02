D'AMICO, Momento peggiore per sfidare la Fiorentina

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'ex bandiera della Lazio Vincenzo D'Amico ha detto la sua sul momento dei biancocelesti e sul mercato fatto dalla società di Lotito, presentando inoltre il prossimo match contro la Fiorentina: "La campagna acquisti è stata quasi nulla. Serviva un difensore centrale e non è arrivato, è stato preso Kamenovic ma c'era gia, serviva un vice Immobile ed è arrivata una punta esterna... Capisco i tifosi.

La partita di sabato contro la Fiorentina? La Lazio troverà una squadra senza Vlahovic ma con l'entusiasmo di un giocatore nuovo, Cabral, che ha qualità. E poi c'è la squadra che vuol far vedere che non era solo Vlahovic ma c'è un gruppo; è il momento peggiore per la Lazio per affrontarla".

E su Vlahovic: "Anche a Firenze l'ambiente è caldo e ci credo. Se lo vuole la Juve significa che Vlahovic è forte ma lo ha già dimostrato. Dal punto di vista economico Commisso lo doveva vendere per forza. Il patron viola è ricco e sa agire, ha fatto bene: rischiava di perderlo gratis. La Fiorentina intesa come società non aveva alternative".