D'AGOSTINO, Italiano al Napoli? Passo troppo lungo

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, ha parlato anche di temi legati alla squadra viola: "La formazione di Italiano ha perso un'occasione ma ha un'occasione per riprendersi con l'Udinese. Vedo viola e la Roma avanti rispetto alla Lazio, e mai dare per morta l'Atalanta. Italiano si sta costruendo una storia sua e sta facendo bene, si vede la sua impronta e la sua identità. Una battuta d'arresto può succedere, il campionato resta buono. Non è facile quando ti tolgono un pezzo da 90 come Vlahovic, secondo me Italiano sta facendo bene con una squadra che sembrava da rifondare. La clausola? Credo che non serva fretta, è un tecnico giovane e fare un altro anno alla Fiorentina può servire. Napoli? Andando lì farebbe un passo troppo lungo".