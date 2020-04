CUTRONE, Adesso sto bene. Su Ribery e Chiesa...

L'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone è stato intervistato da Italia Football TV. Si parte dal Coronvirus: "Ho avuto la febbre e mal di testa per 8-10 giorni, ma adesso è tutto ok. Ora mi sento bene, mi alleno a casa col tapis roulant e seguo la tabella degli esercizi che chi ha dato la Fiorentina".

La mia squadra ideale su Fifa? "Prenderei sempre Adama Traorè, non ho mai visto un giocatore che corre così tanto. Ha anche un fisico incredibile. Calhanoglu calcia benissimo, Bonucci, nonostante sia un difensore, passa benissimo il pallone. Chiesa è bravo nel saltare l'uomo, anche nella realtà. A volte prova a saltare tutti i difensore (ride, ndr) ma sa benissimo quando passare il pallone e quando saltare l'uomo. In difesa prendo Caceres, Pezzella, Romagnoli e Musacchio.

La Fiorentina? "Per me il club viola è sempre stato un grande club, anche per la sua storia. Sono stato accolto benissimo e con entusiasmo, sono felice di far parte di questa squadra.

Ribery? "Tutti sanno che è un grande campione, è un onore essere in squadra con lui. Spero di poterci giocare insieme il prima possibile".

L'esperienza al Wolverhampton? "È stata la mia prima esperienza lontano da casa. Ho conosciuto una nuova cultura, mi ha permesso di crescere a livello professione. E poi quel coro dei tifosi... mi è entrato subito in testa".

Chiesa? "Federico in squadra è quello che si veste peggio di tutti. Dovrebbe vestirsi ognitanto elegante visto che non lo fa mai..."