CURVA F., Saluto a Checcone. Presente Antognoni

La curva Fiesole si unisce per commemorare Francesco Casini, noto a tutti come Checcone, morto mercoledì scorso. Personaggio molto noto nella tifoseria viola, dopo i funerali in mattinata a Lastra a Signa, amici e parenti hanno trasportato la sua salma proprio sotto la curva che è stata per lui compagna di tante battaglie e soddisfazioni, dove ad aspettarlo c'era Giancarlo Antognoni, suo idolo fin da bambino. Il 53enne è stato celebrato con molti cori e striscioni in suo onore, a dimostrare la vicinanza ad un personaggio di grande influenza nel mondo viola.