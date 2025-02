Cuadrado analizza la sconfitta: "Ripartiamo da qui, la stagione non è finita"

Ai microfoni di SkySport l'ex viola Cuadrado, ora all'Atalanta, ha analizzato così l'uscita dalla Champions League: "Clima triste per il risultato, però sono cose che capitano nel calcio. Siamo scesi in campo con la voglia di far bene, loro sono stati perfetti nei contropiedi. mentre noi non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Bisogna ripartire da questa sconfitta, che ci dà la forza per continuare in campionato. Non è finita, abbiamo ancora tanto da dare. Dobbiamo cercare di restare nei primi posti per giocare ancora la Champions il prossimo anno”.

C'è un po' di stanchezza fisica o mentale?

“Quando ci sono tante partite ci sta un po’ di stanchezza, ma credo sia più mentale perché sappiamo l’importanza che aveva questa partita. Adesso avremo un po’ più di tempo per allenarci al meglio. Riprenderemo da lì, per avere più forza. L'obiettivo? Andiamo avanti giocando partita dopo partita, sapendo di essere una grandissima squadra. Ora abbiamo più tempo per preparare le partite, pensiamo solo a giocare queste tredici come fossero una finale restando il più vicini possibile”.