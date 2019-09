CROCE, Castrovilli super: non può che migliorare

L’ex calciatore di Empoli e Cremonese Daniele Croce ha parlato dei temi legati al campionato di Serie A e dell'esplosione di Gaetano Castrovilli, col quale ha giocato a Cremona nelle ultime due stagioni: "Ci vuole un po’ di tempo per vedere la mano di Sarri, ma la Juventus mi sembra già ad un buon livello. Contro il Napoli si è visto tanto del tecnico. Il rendimento di Castrovilli? Per me non è una sorpresa, magari lo è per chi non lo conosceva. Si vedeva che era un giocatore che non c’entrava niente con la Serie B. E’ un bravo ragazzo, umile, non può far altro che migliorare. Può arrivare ad alti livelli".