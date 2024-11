CROAZIA-PORTOGALLO, Pongracic parte in panchina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali della sfida di Spalato tra Croazia e Portogallo, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. In casa biancorossa, panchina - per la seconda gara di fila - per Marin Pongracic. Ecco le scelte ufficiali del match, che avrà inizio alle ore 20:45:

CROAZIA: Livakovic D., Sutalo J., Caleta-Car D., Gvardiol J., Perisic I., Modric L., Kovacic M., Sosa B., Kramaric A., Matanovic I., Baturina M.

PORTOGALLO: Sa J., Semedo N., Araujo T., Veiga R., Cancelo J., Otavio, Neves J., Vitinha, Mendes N., Joao Felix, Leao R..