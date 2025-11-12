Crisi per lo sponsor viola Lamioni e richiesta di misure protettive per 3 aziende

Difficoltà finanziarie importanti per il secondo sponsor della Fiorentina subito dopo Mediacom. Secondo quanto riporta infatti la Maremma Oggi, il gruppo Lamioni Holding, attraverso le sue società Atlante Srl, Centrocolor Srl ed Edilfox Srl, ha depositato un’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Tali misure servono a bloccare momentaneamente le esecuzioni protettive e cautelari dei creditori contro le aziende mentre queste tentano di trovare un accordo con banche e fornitori.

Il tribunale, dovesse ritenere la richiesta valida, nominerà un esperto indipendente, una figura terza che affianca l'imprenditore per cercare soluzioni di risanamento. In questi casi i tre esperti, uno per ciascuna delle società coinvolte, sono già stati nominati ed avranno l’incarico di verificare la possibilità concreta di risanamento, affiancando il gruppo nelle negoziazioni e redigendo relazioni periodiche. Il meccanismo prevede una durata iniziale delle misure pari a 120 giorni (con possibilità di proroga) durante i quali l’azienda resta attiva ma sotto stretta supervisione e non può procedere a significative operazioni straordinarie senza l’autorizzazione dell’esperto o del tribunale. .