CRISCITIELLO, Trattenere Chiesa a Firenze un autogol

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato anche del talento di Federico Chiesa. Ecco quanto scritto: "All'Europeo Under 21, Chiesa si è presentato con due biglietti da visita per Commisso. Trattenerlo a Firenze rischierebbe di diventare un autogol. Va ceduto, ora, che è al top del valore e con quei soldi bisognerà comprare tre grandi calciatori per rifondare la Fiorentina. Chiesa ha lanciato da Bologna due carte per Rocco: una con lo stemma della Juve e una con quello dell'Inter. Tieni, scegli tu. Basta che sia una delle due. Se la prima mossa del nuovo management, riportare in viola Pradè, è stata quella giusta lascia non pochi dubbi la conferma di Montella che avrà la terza occasione a Firenze. Ha più vite lui dei gatti. Chissà se questa volta facendogli anche la squadra forte riuscirà a raggiungere un obiettivo all'altezza della nuova proprietà e della piazza viola".