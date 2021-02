COVID, Sindaco Genova: "Nessun rischio per derby"

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - "Al momento non sono stato avvertito sul rischio di situazioni pericolose legate al derby, ma è chiaro che se ci saranno segnali negativi in tal senso saremo pronti ad agire con gli strumenti che ci competono per difendere la città". Così il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa covid ha risposto alla domanda se siano in previsioni ordinanze particolari anti-contagio in vista della partita di campionato tra Genoa e Sampdoria in programma mercoledì alle 20:45. Nelle ultime ore e negli ultimi giorni sono stati diversi i casi di assembramenti da parte di tifosi e che hanno destato preoccupazioni per la gestione dell'ordine pubblico, in occasione di Atalanta-Real Madrid a Bergamo, città tra le più colpite dalla pandemia, ma anche prima della partita tra la Lazio e il Bayern e attorno allo stadio di San Siro per il derby tra Milan e Inter. "Quello che possiamo dire è che bisogna rispettare le regole che ci sono - continua Bucci - e quindi praticare il distanziamento, non assembrarsi, portare la mascherina e così via". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aggiunge: "E' più un tema di controlli che di normative, perché la normativa esiste già ed è chiara". (ANSA).