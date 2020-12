COVID, Quattro regioni passano gialle. La Toscana...

Oggi, venerdì 11 dicembre, altre Regioni annunciano il cambio della fascia di rischio. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, era attesa ed è arrivata, dopo la consueta cabina di regia che valuterà l’andamento dei dati relativi all’epidemia di Covid-19 in Italia e nei diversi territori. A passare in zona gialla sono Lombardia e Piemonte ma anche Basilicata e Calabria. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che il passaggio in zona gialla avverrà, nei fatti, a partire da domenica 13. Anche il Piemonte avvierà l’applicazione delle nuove regole domenica 13, come ha annunciato il governatore Alberto Cirio. Anche la Regione Toscana, oggi in arancione, dovrebbe avere dati in grado di garantirne il passaggio in zona gialla: ma per il passaggio effettivo dovrà aspettare almeno un’altra settimana.