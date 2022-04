COVID, A maggio via g. pass e mascherine da stadio

Giovedì dovrebbe arrivare l'ufficialità dei provvedimenti, ma l'edizione online de La Gazzetta dello Sport spiega le principali novità in merito alle restrizioni da Covid-19 negli stadi. Dal primo maggio non dovrebbe essere più obbligatorio mostrare il green-pass per accedere negli stadi e nei palazzetti, così come per fare attività sportive. Discorso leggermente diverso per le mascherine: non serviranno più all'aperto (quindi, per esempio, al Franchi) mentre è probabile che resti l'obbligo nei palazzetti, nei cinema e nei teatri.