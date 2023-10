CORVINO, Lecce gli conferisce Cittadinanza Onoraria

Fonte: uslecce.it

Il Consiglio Comunale di Lecce, convocato in sessione Straordinaria presso la Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, deliberata il 27 luglio scorso all’unanimità dal Consiglio Comunale di Lecce, con la seguente motivazione:

“Per gli eccezionali risultati ottenuti con l'U.S. Lecce oltre alle doti umane ed ai meriti extrasportivi che lo hanno fatto sempre apprezzare in tutta Italia ed all'estero nelle società in cui ha lavorato ed in cui rimarcava la sua "salentinità" con orgoglio.”

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani e il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino. A fare gli onori di casa il sindaco Carlo Salvemini e il presidente del Consiglio Carlo Mignone, alla presenza della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

Per l’U.S. Lecce erano presenti, l’Amministratore Delegato Sandro Mencucci e il Direttore Generale Giuseppe Mercadante.