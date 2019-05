CORSI, Traorè? Per ora solo apprezzamenti, il mercato...

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, a Radio Marte parla della situazione degli azzurri, sfiorando anche l'argomento mercato, nel quale mette anche Traorè visto che la Fiorentina non ha depositato il contratto e dunquetutto resta ancora in forse anche per l'ivoriano: "Bennacer, Di Lorenzo, Krunic e Traorè? In questo momento ci sono solo apprezzamenti, il mercato deve ancora scoppiare. Non so ancora nulla".