CORSI, Ieri una serata horror. Se il problema sono io...

Profondamente amareggiato per la sconfitta subita ieri in rimonta dall'Empoli, il presidente azzurro Fabrizio Corsi non ha usato mezze misure nell'analisi della partita e soprattutto dell'arbitraggio di Marinelli: "Sono abituato a mettermi in discussione perché forse nel rapporto con gli arbitri ho sbagliato qualcosa, anche se abbiamo cercato di essere rispettosi. In tribuna mi agito, so che dà noia, ma come fai a non agitarti per queste cose? Non voglio fare elenchi di errori, perché è stucchevole. Ma stasera sembra un film dell’orrore, anche in presenza di un arbitro tra i più bravi della categoria. Gli assistenti hanno fatto una partita ridicola. Sul rigore dell’Entella c'era un fuorigioco, Ciciretti è stato fermato in fuorigioco che era buono. Il gol di Gazzola era regolare. Marinelli su Henderson ha decretato un’espulsione che ha capovolto la partita. Forse io ho sbagliato qualcosa. Finché siamo in Serie A, la mia cultura sportiva mi dice che si deve far finta di nulla, ma siamo scesi in B e ci trattano peggio che in A. Nella classe arbitrale ci sono persone splendide, quindi mi rimane difficile parlare oggi, ma sono amareggiato e chiedo scusa se si sentono feriti anche se incolpevoli. Sono dieci partite che usciamo dal campo dopo che ci sono successe cose spesso inaccettabili. Ci penserò bene, non è un esercizio facile vendere l’Empoli, ma siccome io sono un tifoso, oltre ad essere il presidente dell'Empoli, se il problema sono io allora devo valutare questa cosa".