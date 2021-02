CORSI, Barone informato sullo stadio. Sarebbe bello

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla così dopo la partita di ieri vinta dalla sua squadra Primavera contro la Fiorentina: "Noi siamo di campagna, e come tali siamo considerati ma non ci dispiace, la mettiamo sullo scherzo perché oggigiorno c'è bisogno di sorridere. Come investimenti tra noi e la Fiorentina c'è una situazione impari, abbiamo ragazzi per lo più cresciuti qui intorno, con pochissimi inserimenti da fuori".

Sa che Dionisi piace a Firenze?

"La Fiorentina ha un allenatore bravo e esperto, facciamo che ognuno si tiene il suo (ride, ndr)!".

Come l'ha trovato Commisso?

"Non ci siamo visti spesso ma c'è sempre stata cordialità con il suo staff, iniziando da Barone. Anche tra primo e secondo tempo abbiamo avuto modo di scherzare. Siamo stati bene, io ovviamente un po' meglio perché ci tenevamo a vincere, anche se per noi è stata una partita un po' fortunata.

Avete parlato di infrastrutture?

"Con Barone siamo entrati nei dettagli del progetto stadio qua a Empoli, e mi sembrava pure piuttosto informato sulle modalità del bando e su quanto fossero costati stadi altrove. Da buon manager conosceva l'argomento... Se la Fiorentina fa questo investimento, io sono anche contento: noi dobbiamo ancora quantificarlo, perché rispetto a tre anni fa i numeri saranno sicuramente cambiati, soprattutto quelli sui ricavi del commerciale che sarebbe nella pancia dello stadio. Per quanto mi riguarda sono spaventato dall'impegno, tra qualche settimana potrei avere delle risposte sul lato finanziario... Io sono anche tifoso della Fiorentina, quindi sarebbe una bella cosa".

Un po' strano pensarci Empoli e Fiorentina, no?

"Sarebbe bello. Se i miei tifosi mi sentono parlare di disponibilità sicuramente una buona parte non sarà contenta, e credo lo stesso valga per i viola. Ma questo è un aspetto molto importante, per quanto mi riguarda. Siamo gente di paese, abituati a convivere e condividere, sia le soddisfazioni che i momenti difficili. Faccio fatica a prendere una strada che non sia condivisa con la nostra gente. Penso all'Empoli se facessi lo stadio a Pontedera... Qui però non ci sono gli eccessi delle grandi città. Io sono comunque molto contento del rapporto che ho con loro".

Magari parlerete di nuovo di Ricci...

"Se ne è parlato anche troppo, e non solo per la Fiorentina ma anche altre squadre. La cosa non gli ha giovato, ancora è un ragazzo. Meno se ne parla e meglio è, ha da giocare".