Corsa Champions, Impallomeni: "Roma e Lazio più strutturate delle concorrenti"

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso della giornata si sono espressi diversi opinionisti ed ex giocatori sulla corsa alla Champions League, che in Serie A vede coinvolto un treno di squadre, dal Bologna al Milan passando per la Fiorentina e le romane. Questo il pensiero di alcune voci in questione, come Stefano Impallomeni: "Le squadre più strutturate per inserirsi sono Roma e Lazio, ma è difficilissimo sperare in capitomboli ripetuti di Atalanta e Juve". Si accoda il parere di Massimo Bonanni: "Ogni settimana cambia tutto. Una vera inseguitrice non c'è, perché cambia tutto, è molto equilibrato questo campionato anche nella lotta Champions. Si dovrà stare col fiato sospeso fino alla fine. La Roma voglio vederla adesso, ha un calendario molto complicato con diversi scontri diretti ancora. Dovesse fare bene, la Roma la metterei comunque fino alla fine lì".

Infine Daniele Garbo: "Se il Bologna perde con l'Inter è fuori, l'Atalanta è tornata a mostrarsi per quello che è. La Lazio ha ottenuto un punto importante nel derby, vediamo perché mancano ancora sei gare e qualcosa può cambiare".