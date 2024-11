CORRADINI, Problema alla mano: si dovrà operare

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Giovanni Corradini, adesso in forza alla Ternana, dovrà fermarsi dopo aver riportato una frattura alla mano sinistra come comunicato dal club. Il giocatore, che finora ha collezionato 15 presenze con una rete, è dunque in forte dubbio per la sfida contro il Milan Futuro di domenica.

"La Ternana ha lavorato nel pomeriggio all’antistadio Taddei. Domani per le Fere seduta mattutina a porte chiuse, a partire dalle 11.00, sempre all’antistadio. Giovanni Corradini, nel corso della gara di Carpi, si è infortunato alla mano sinistra. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il centrocampista rossoverde hanno evidenziato la frattura scomposta del quarto metacarpo. Si rende quindi necessario un intervento di osteosintesi che sarà eseguito, sabato 30 novembre presso Villa Stuart a Roma, dal dott. Massimo Massarella".



Questo il post Instagram della Ternana che ricorda il match contro il Milan Futuro: