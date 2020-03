CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme e l'emergenza legati al Coronavirus si stanno diffondendo più o meno in tutta Europa, e non solo, visto che è notizia di oggi che l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia dichiarato lo stato di pandemia globale. Di seguito le ultime novità legate al virus dal calcio internazionale.

ARGENTINA - Il Ministero dello Sport e il Governo argentino hanno deciso di sospendere tutta l'attivitò sportiva prevista per il mese di marzo che includa paesi dove sia arriva il Coronavirus. Stop dunque a tutte le competizioni internazionali, mentre quelle domestiche vanno avanti, spiega il Clarin.

BELGIO - Nonostante l'OMS abbia dichiarato la pandemia, e che il Coronavirus sia diventato un problema globale, la Jupiler League belga sembra non volersi fermare. La decisione ultima sarà delle istituzioni locali, a chi accusa sintomi e chi non è in salute viene suggerito di stare a casa ma per adesso, spiega HLN, il campionato belga continua a porte aperte al pubblico.

BULGARIA - Il Coronavirus fa paura anche in Bulgaria. Un calciatore del Levski Sofia ha i sintomi di un'influenza virale e per questo motivo, il medico del club e la direzione sportiva della squadra hanno deciso di effettuare urgentemente il test per il Covid-19. Il test verrà effettuato domani mattina. A riportarlo è Sportal.bg.

CROAZIA - La federcalcio croata ha deciso che tutte le partite sotto la propria giurisdizione verranno giocate a porte chiuse fino alla fine di marzo. All'interno degli impianti verranno fatti accedere solo le squadre, i dirigenti, il personale dello stadio e un piccolo numero di media. A riferirlo è la Federazione tramite il proprio sito ufficiale.

INGHILTERRA - Sky Sports UK spiega che la gara rinviata tra Arsenal e Manchester City in programma all'Etihad Stadium non ha ancora una data fissata. Il match è stato rinviato perché alcuni giocatori dei Gunners sono entrati in contatto col presidente dell'Olympiacos in occasione della gara di Europa League e Marinakis è risultato positivo al COVID-19.

MOLDAVIA - Anche la Moldavia ferma il campionato per l'emergenza Coronavirus. Tutte le competizioni sono annullate fino al 1° aprile incuso, con lo spostamento dell'inizio del campionato, previsto originariamente il 14 marzo, al 4 aprile.

SPAGNA - Rinviata la finale di Coppa del Re in Spagna tra Real Sociedad e Athletic Bilbao. Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha incontrato quest'oggi i presidenti delle due società basche e ha concordato il rinvio della partita che era prevista per il prossimo 18 aprile. Al momento, non ci sono indicazioni sul quando verrà recuperata la partita.