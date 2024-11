CONVOCATI, Out Cataldi e Ikoné, ci sono Adli e Kean

FirenzeViola.it

Sono stati resi noti in questi minuti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani pomeriggio al Franchi contro il Verona. Nessuna sorpresa di rilievo in casa viola, con Palladino che - come previsto - dovrà fare ancora a meno di Cataldi in mediana e dovrà rinunciare anche a Ikoné, non disponibile per questioni private legate alla scomparsa del padre nella giornata di ieri. Regolarmente con gli altri Adli e Kean, con la punta out giovedì in Conference contro l'Apoel. Ecco, nel dettaglio, l'elenco dei giocatori a disposizione per la sfida di domani contro l'Hellas: