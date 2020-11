CONTI, In ripresa come i viola. Era l'ora di Prandelli

Il noto conduttore tv e tifoso viola Carlo Conti, di recente vittima del contagio da Covid-19, ha parlato della sua battaglia contro la malattia e anche dei principali temi di attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Come sto? Come la Fiorentina, ovvero in ripresa: devono arrivarmi linfa ed energie ma per fortuna sono sulla via della guarigione, da domani sarò ufficialmente guarito ma tutto dipende dal tampone che farò domani. Bisogna andare cauti e non avere fretta in una situazione così: quando ho visto che la saturazione del sangue si stava abbassando, il mio medico ha preferito farmi ricoverare. Mi sono trovato bene, ho fatto amicizia con il mio amico Nello. Monti? Gianfranco da oggi è a casa, sta meglio: ha aspettato troppo ad andare all'ospedale. Quando si ha la febbre alta bisogna stare attenti. Prandelli? Sono riuscito a seguire la partita con il Parma: ringrazio Iachini per il lavoro svolto, ora è giusto dare una chance al grande Cesare che è stato il più vincente sulla panchina viola. Con lui abbiamo visto un grande calcio e tanto impegno".