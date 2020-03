CONTI, Covid ci aiuterà a vivere meglio i ko dei viola

Il noto conduttore di fede viola Carlo Conti ha parlato della situazione legata al Covid-19 in Italia e della Fiorentina: “Per fortuna sono rimasto bloccato a Firenze per poter stare in famiglia in questo difficile momento. Purtroppo l’emergenza sta per arrivare anche a Firenze… nel corso di questa settimana arriverà il picco. Speriamo di tornare presto a livelli buoni. Questa emergenza ci sta insegnando a vivere tutto in modo diverso, apprezzeremo le piccole cose. E forse vivremo anche meglio le sconfitte della Fiorentina”.