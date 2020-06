CONSOLE US, Da noi il sindaco chiama investitori

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola propone un'intervista a Benjamin Wohlauer, console degli Stati Uniti d'America a Firenze. Comincia sottolineando: "In Toscana, a Firenze, ci sono tantissimi investitori americani grandi. Ma è ovvio Commisso diventerà il nome americano più conosciuto in Toscana, anche se qui restano 30 mila cittadini Usa". Poi rivela: "Normalmente, negli Usa, governatori e sindaci cercano gli imprenditori per offrirgli le condizioni migliori per investire". E sullo stadio conclude: "Da diplomatico dico: c’è sempre una possibilità. Noi siamo sempre pronti ad aiutare: Commisso fino ad ora è andato avanti da solo, da imprenditore Usa".