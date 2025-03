Conference League, ecco l'ultima qualificata ai quarti di finale: è il Legia Varsavia. Il tabellone completo

La serata europea è giunta al termine con l'ultima qualificata ai quarti di finale di Conference League. Si tratta del Legia Varsavia che è riuscita a battere ai supplementari il Molde grazie alla rete al 108' di Marc Gual. I polacchi sfideranno i grandi favoriti del Chelsea al prossimo turno. In quella parte di tabellone c'è anche la sfida tra il Djurgarden e il Rapid Vienna. Dalla parte della Fiorentina invece, che ai quarti di finale affronterà il Celje, ci sono Betis Siviglia e Jagiellonia Bialystok. Di seguito il programma dei quarti di finale e il tabellone completo della terza comnpetizione europea:

IL TABELLONE DI CONFERENCE LEAGUE

Quarti di finale (10-17 aprile)

1) Real Betis vs Jagiellonia

2) Celje vs Fiorentina

3) Chelsea vs Legia Varsavia

4) Djurgarden vs SK Rapid

Semifinali (1-8 maggio, la seconda squadra giocherà il ritorno in casa)

Vincente Real Betis-Jagiellonia vs vincente Celje-Fiorentina

Vincente Chelsea-Legia Varsavia vs vincente Djurgarden-SK Rapid