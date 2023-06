CONFERENCE, Biraghi re dei cross in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È Cristiano Biraghi il miglior crossatore della Conference League: il capitano della Fiorentina spicca su tutti nella classifica pubblicata poco fa dall'account della competizione Uefa. 52 cross completati, una cifra enorme se si pensa che il secondo in questa speciale graduatoria, il compagno Giacomo Bonaventura, è fermo a quota 19; una statistica che conferma la caratteristica della squadra di Vincenzo Italiano, che spesso e volentieri si affida ai traversoni dalla trequarti per superare le linee avversarie, ed attesta ancora una volta le qualità balistiche di Biraghi, uno dei migliori crossatori in Italia e non solo. Ecco la classifica: