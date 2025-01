COMO-ATALANTA, Vince in rimonta la Dea: decide Retegui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta torna a vincere e ritrova i tre punti, dopo quattro gare consecutive senza successi. La Dea si impone in rimonta a Como, trascinata da Mateo Retegui: è il capocannoniere del campionato, con una doppietta che lo porta a 16 gol e quattro marcature multiple in questa Serie A, a firmare nel secondo tempo la rimonta della formazione di Gian Piero Gasperini. Ai padroni di casa non basta la rete di Nico Paz in una buona prima frazione di gara.