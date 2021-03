COMMISSO, Terrà un discorso agli studenti in USA

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso terrà un discorso agli studenti della Columbia Engineering durante il Class Day giovedì 29 aprile. Nell'articolo di anticipazione pubblicato sul sito ufficiale della Columbia University ci sono anche alcune parole del presidente: "È un grande onore essere invitato a parlare alla classe del 2021 nel 50° anniversario della mia laurea alla Columbia Engineering", ha detto Commisso. “Questi studenti hanno resistito alla pandemia COVID e ora sono pronti per iniziare un nuovo capitolo. Ammiro il loro spirito e non vedo l'ora di condividere con loro alcune delle mie esperienze di vita mentre intraprendono i loro percorsi di carriera". In un momento di difficoltà e così delicato per la sua Fiorentina, dall'America arriva qualche soddisfazione per il patron viola.