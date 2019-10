COMMISSO, Sul podio dei presidenti di A più citati

Rocco Commisso sale sul podio dei presidenti di calcio della serie A più citati sui mezzi di informazioni nell'ultimo mese. La commozione per la scomparsa di Giorgio Squinzi, imprenditore e presidente del Sassuolo calcio, si è imposta sui media portando al patron della Mapei e della squadra emiliana 2663 citazioni nell’ultimo mese, quasi il doppio del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero (1445) e il triplo di Rocco Commisso della Fiorentina (987). A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog, utilizzando tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 30 anni nella fornitura di soluzioni per la gestione dei contenuti provenienti dal parlato.

A spingere sui media Ferrero hanno contribuito le contestazioni dei tifosi e il cambio di allenatore che ha portato sulla panchina della Sampdoria Claudio Ranieri, reduce da un esordio con pareggio contro la Roma. I mezzi di informazione, fanno notare da Mediamonitor.it, hanno parlato molto anche del prossimo rientro in Italia dell’italoamericano Commisso, che intende affrontare la questione del nuovo Stadio e del centro sportivo della Fiorentina incontrando anche il sindaco di Firenze Nardella.

Al quarto posto della classifica stilata da Mediamonitor.it, il presidente del Torino Urbano Cairo (829 citazioni negli ultimi 30 giorni) di cui si è parlato molto per il rinnovo della fiducia all’allenatore Mazzarri dopo la sconfitta con l’Udinese e per le vicende che lo coinvolgono come imprenditore. A seguire Aurelio De Laurentis (820), che ha strigliato energicamente alcuni giocatori del suo Napoli, (in modo particolare Lorenzo Insigne) richiamandoli a un impegno maggiore, e Andrea Agnelli, che secondo quanto riportano i media sognerebbe un colpo di mercato in stile CR7: acquistare uno tra Kylian Mbappé, ​Neymar o ​Paul Pogba.

Al settimo posto della classifica dei presidenti più citati sui media troviamo Paolo Scaroni (557 menzioni), alla guida del Milan, che è ancora intervenuto sui mezzi di informazione parlando della necessità di costruire un nuovo stadio. Molta attenzione è stata dedicata al cambio di allenatore sulla panchina del Genoa, che ha contribuito a portare al presidente Enrico Preziosi 438 citazioni. La top ten stilata da Mediamonitor.it si chiude con il laziale Claudio Lotito (394) e il presidente dell’Inter Steven Zhang (316).