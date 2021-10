COMMISSO, Sul Franchi: "Io non ci spenderò soldi"

“Il nuovo Franchi non sarà costruito da me”. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è espresso anche sulla ristrutturazione dello stadio di Campo di Marte durante il “Business of sport US Summit”, promosso e organizzato dal Financial Times, con partecipanti molte importanti personalità del mondo dello Sport e della Finanza. “La città sta cercando di trovare i soldi per ristrutturare lo stadio esistente - le parole di Commisso - Lo farà il Comune e poi lo affitterà, almeno per il momento. Quindi lo stadio non sarà di proprietà della Fiorentina e io non ci spenderò dei soldi".

