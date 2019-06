COMMISSO, Parlano i Cosmos: "Rocco è super"

Nel corso di uno speciale realizzato da Sky Sport sul nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, alcuni giocatori dei New York Cosmos (squadra di cui Commisso è proprietario dal 2017) si sono espressi sul magnate italo-americano. Comincia Emmanuele Sembroni, difensore: “La cosa sorprendente di Rocco è che non è un presidente standard. È una persona che quando ci sono le partite si mette insieme ai tifosi e a cantare e a incitare la squadra insieme a loro. È veramente una grandissima persona. La sua qualità più grande è l’umiltà. La sua storia parla chiaro, è una persona fantastica”. Poi si rincorrono le voci dei compagni di squadra. C'è chi afferma: “È una persona con la quale è piacevole parlare,viene a trovarci negli spogliatoi e scherza con noi”, e chi invece sottolinea la sua attenzione per le partite: “Rocco parla sempre degli episodi dell’ultima partita o di quello che gli piacerebbe vedere nel prossimo incontro. Capisce molto bene il calcio, ma è aperto al confronto per saperne sempre di più”. Ultima battuta su come si comporterà a Firenze: “Non mi aspetto nulla di differente, perché è un proprietario che tiene al club. Lui capisce quali responsabilità comporta la Fiorentina, il club e i tifosi devono essere felici ci sia lui”.