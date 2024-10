COMMISSO, Mi auguro la squadra continui a vincere

FirenzeViola.it

In un'intervista registrata, ma trasmessa questo pomeriggio durante la trasmissione "Buonasera Viola Park," il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e sua moglie Catherine hanno festeggiato l'anniversario della costruzione del centro sportivo viola. Ecco le loro parole:

Un anno di Viola Park, come state?

Commisso: "Stiamo bene, abbiamo fatto un buon lavoro questo mese e siamo contenti di essere venuti".

Catherine: "Sì, molto bene, grazie. Volevo tanto venire qui, vedere la squadra che non vedevamo da tanto tempo, conoscere il gruppo e il nuovo allenatore. Siamo davvero felici di essere qui".

Presidente, cosa vuole aggiungere?

Commisso: "Quando ho tempo, prendo la macchinina da golf e faccio un giro perché la cosa che mi impressiona di più è vedere che il posto, che era bello ma vuoto, è diventato questo bellissimo Viola Park in meno di due anni e mezzo. Una cosa di cui sono scontento è che Joe Barone, che lavorava qui 12 ore al giorno e portava avanti tutto, adesso non è con noi. Questo mi fa molto male. Sapere che al primo anniversario lui non c'è è difficile. La Fiorentina è la nostra famiglia e con il cuore pensiamo sempre a lui. È incredibile andare in giro e vedere tutti gli spazi; sono contento di vedere tutte le piccole cose, come le olive".

Catherine, ci parla dell'olio a lei dedicato?

Catherine: "Sì, è vero. Rocco ha voluto creare l'olio 'Caterina'. La cosa più bella che vedi quando sei qui è osservare i bambini piccolini entrare con le loro borse a otto anni, che sono molto più grandi di loro".

Possiamo dire che il Viola Park è dedicato soprattutto ai più giovani?

Catherine: "Sicuramente sì, è dedicato a loro, ma anche ai genitori che sono qui a vedere i figli giocare. Anche le donne si allenano con tutti gli altri, ed è una cosa molto speciale".

Commisso: "Abbiamo acquisito i terreni per fare i parcheggi e abbiamo altri 5 ettari, se non sbaglio. Siamo arrivati a oltre 100 ettari per tutto il complesso del Viola Park, che è il centro sportivo più grande d'Italia e forse uno dei più grandi d'Europa o del mondo. In America ci sono grandi stadi, ma non centri sportivi così vasti".

Presidente, ci può ricordare come fu quella serata di inaugurazione?

Commisso: "L'idea era scendere in campo e salutare tutte le squadre, le donne, i bambini e quei ragazzi disabili. Ricordo il 'quarto tempo', è stata un'esperienza che non avevo mai vissuto prima e resterà sempre con noi".

Vuole aggiungere qualcosa sulla festa di stasera?

Commisso: "Spero che la festa sarà bellissima e che ogni ragazzo della Fiorentina si diverta. Voglio che vengano qui, mangino e si godano il momento. Dico ai ragazzi di divertirsi e ringrazio mia moglie che ha fatto tutto questo".

Catherine: "L'abbiamo fatto insieme".

Cosa vi augurate per i prossimi anni?

Commisso: "Ci sono state questioni come quella del nuovo stadio, e ci auguriamo che la Fiorentina continui a ottenere successi e a vincere. Speriamo che, dopo tre sconfitte in finale, possiamo finalmente portare un trofeo a Firenze".

Catherine: "Che siano contenti e felici di essere qui con noi. Se si fanno male, speriamo possano recuperare il prima possibile grazie alle nuove tecnologie che li assistono".