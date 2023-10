COMMISSO/1, Scommesse? Chi lo fa paga. A Firenze...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nell'intervista a Radio24 ha commentato anche lo scandalo scommesse che ha coinvolto alcuni calciatori di serie A: "I giocatori sanno bene che non possono scommettere sul calcio: se uno lo fa, pagherà le conseguenze. Non so però se quello che hanno scommesso è tutto illegale. Tra i miei giocatori alla Fiorentina nessuno è venuto a dirmi nulla.

Mi dispiace per i ragazzi che sono invischiati in questa storia: quando vedo le macchine dei miei giocatori, Ferrari o Lamborghini, mi meraviglio... io non ho mai comprato grandi macchine. Spero che Dio aiuti i ragazzi a fare bene nel calcio".