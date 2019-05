COLOMBA, Parma e viola resteranno in A. Domenica...

L’ex tecnico del Parma, Franco Colomba, ha parlato così sulla sfida di domenica tra i crociati ed i viola: "Parma e Fiorentina sono due squadre che pensavano di essere fuori dalla lotta per non retrocedere e che invece hanno trovato difficoltà. Credo possa essere una gara che può confermare in Serie A le due formazioni. Non credo che le squadre che sono dietro in classifica abbiano la forza di superare la quota salvezza. E’ uno scontro complicato quello di domenica, ma quando finirà il campionato si vedrà e si capirà che non avrebbero avuto problemi. La Fiorentina? Certo che dispiace questa situazione, perché è imprevista e reagire non è mai facile. Bisogna stare sul pezzo per non svegliarsi in brutte acque. Pioli-Montella? Probabilmente Pioli in questi anni aveva allacciato un certo feeling con la squadra soprattutto per la vicenda Astori. Questo cambio in panchina sembra che alla maggior parte dei giocatori non abbia fatto bene. Oppure è una casualità, perché Montella è un buon tecnico, l’ha dimostrato in passato".