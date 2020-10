COLOMBA, Chiesa-Juve un affare in funzione di CR7

Franco Colomba, ex allenatore tra le tante di Bologna e Napoli, ha parlato del trasferimento di Chiesa alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "E' un affare in funzione di Ronaldo. Chiesa è un uomo assist, dall'esterno mette palle importanti. Può giocare a tutta fascia, nei tre attaccanti e nel 4-2-3-1. Pirlo ha trovato un giocatore molto utile. Un colpo così di spessore significa che c'è un'idea ben precisa sul modo in cui sfruttarlo".