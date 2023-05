COLLOVATI, Col West Ham vedo bene i viola, creano tanto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"In Coppa Italia era l'Inter la favorita, ma avete visto come ha sofferto nel secondo tempo? La Fiorentina avrebbe meritato il pari. E così anche i nerazzurri il 10 giugno possono mettere in difficoltà gli inglesi, che hanno sì un potenziale offensivo enorme, ma che potrebbero soffrire in difesa". A dirlo è Fulvio Collovati, ex giocatore dell'Inter, ai microfoni di gazzetta.it. Successivamente, Collovati si è espresso anche sulla finale di Conference League, tra i viola il West Ham: "Vedo la Fiorentina poco più avanti, diciamo un 51% a 49. Ho visto giocare il West Ham dal vivo quest'anno, hanno avuto problemi e hanno rischiato anche di retrocedere, poi però si sono riscattati. Anche la Fiorentina ha fatto un'ottima seconda parte di stagione e nonostante la sconfitta, in finale di Coppa Italia i viola sono usciti bene dalla sfida. La squadra di Italiano crea tanto e se Cabral e Jovic sono in giornata e capitalizzano le occasioni, avrà ottime possibilità".