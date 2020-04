COIS, La mia Fiorentina era una grande squadra

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Momenti Di Calcio nella quale ha parlato della squadra nella quale ha giocato lui: "Quella era una grande squadra, eravamo tutti nazionali. Purtroppo siamo stati solo Campioni d’inverno che non conta nulla. Sono convinto che se Batistuta non si fosse infortunato ed Edmundo fosse rimasto con noi invece di tornare in Brasile per il carnevale di Rio, avremmo potuto vincere lo Scudetto. La retrocessione? Fu una tragedia annunciata purtroppo erano mesi che sentivamo voci di un fallimento. Cecchi Gori? È stato un grande Presidente, un grande tifoso ma probabilmente non è stato altrettanto bravo nel suo lavoro. Però gli voglio bene".