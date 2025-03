Cobolli Gigli: "Se a Firenze la Juve farà il caprettino di fronte al lupo sarà dura"

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha commentato la partita di domenica contro la Fiorentina: "E' anche nell'interesse della Juve intesa come squadra cercare di non finire a metà classifica, perché si svalutano. La Fiorentina gestita da un buon allenatore, da un presidente che ha gestito molti soldi ma che nelle ultime settimane non ha ottenuto risultati. Vedremo una Fiorentina grintosa, se la Juve farà il caprettino di fronte al lupo sarà dura. Se la Juve non vince a Firenze, il baratro si allarga.

Sarebbe stato necessario trovare una persona che sa gestire certe situazioni e oggi sul mercato non c'è. Giuntoli in questo momento sembra il proprietario della Juve ed è molto anomalo. Giuntoli deve essere tenuto come responsabile dell'area tecnica e basta".