CLASSIFICA, Viola ottava, con una vittoria è quarta

Manca solo il match di domani sera del Penzo per concludere l'ottava giornata di campionato: archiviata la domenica di A, la classifica vede in testa il Napoli, a punteggio pieno dopo l'ottavo successo in altrettante gare; dietro il Milan, vittorioso in rimonta sul Verona; più staccate Inter (17) e Roma (15), reduci dalle sconfitte contro Lazio e Juventus. L'incrocio di quattro delle big in campionato ha fatto sì che si sia creata già una prima spaccatura tra le prime due e le altre. Il rallentamento dei giallorossi inoltre permetterebbe alla Fiorentina, in caso di successo domani sera a Venezia, di arrivare in zona Champions, agganciando i giallorossi al quarto posto. Ecco

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Fiorentina 12*

Bologna 12

Udinese 9

Empoli 9

Torino 8

Verona 8

Sassuolo 8

Spezia 7

Sampdoria 6

Cagliari 6

Genoa 6

Venezia 5*

Salernitana 4

* Una partita in meno