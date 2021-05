CLASSIFICA, Viola 13^: a +7 da zona retrocessione

L'Atalanta, rifila cinque reti al Parma già retrocesso e si riprende il secondo posto in classifica. In chiave salvezza il Cagliari vince lo scontro diretto sul campo del Benevento, si porta a 35 punti e inguaia la squadra di Inzaghi, ferma al terzultimo posto a quota 31. 1-1 fra Hellas Verona (già salvo) e Torino, con la squadra di Nicola che guadagna un punto prezioso per la salvezza. La Fiorentina dunque conserva il suo 13° posto e resta a +7 dalla zona calda della classifica dopo il successo per 2-0 di ieri sulla Lazio.

Inter 85

Atalanta 72

Napoli 70

Juventus 69*

Milan 69*

Lazio 64*

Sassuolo 56

Roma 55*

Sampdoria 45

Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino 35*

Cagliari 35

Spezia 34

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno