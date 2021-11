CILE, Prima gara senza Pulgar. Isla isolato per Covid

Stanotte a mezzanotte ora italiana il Cile scenderà in campo per la prima gara contro il Paraguay. Gara alla quale non parteciperà Pulgar, squalificato oltre che reduce dall'infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime gare disputate dalla Fiorentina. Intanto il Cile è anche alle prese con un problema di Covid pur indirettamente. Il giocatore Isla infatti prima di aggregarsi alla Nazionale è stato a contatto con una persona risultata positivo e così dovrà stare 7 giorni in isolamento rispetto a tutta la delegazione cilena in ritiro. Dai tamponi comunque né lui né gli altri giocatori della Nazionale sono positivi, come comunicato dalla Federazione cilena.

"Lo staff Sanitario della Squadra Nazionale Cilena e Mauricio Isla, comunicano che sono stati informati di uno stretto contatto del giocatore con un caso positivo di Covid-19, prima di entrare nel ritiro della nostra Nazionale. Essendo asintomatico, con il suo programma di vaccinazione completo e PCR negativo, secondo le norme sanitarie del Paese, ha proceduto ad effettuare un periodo di isolamento di 7 giorni dal giorno del contatto, in una stanza diversa da quella della nostra delegazione sotto la supervisione apposita medico. Si segnala che tutto il resto della delegazione è PCR negativo"