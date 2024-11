CIES, 100 U21 più costosi al mondo: Kayode e Comuzzo...

FirenzeViola.it

l Weekly Post numero 479 di inizio novembre mette in classifica i 100 giocatori Under 21 con il valore di trasferimento più alto secondo il modello statistico dell'Osservatorio CIES sul calcio.

Il talento spagnolo Lamine Yamal (Barcellona, €180,9 milioni) guida la classifica, seguito da Alejandro Garnacho (Manchester United, €114,8 milioni) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, €109 milioni). Un quarto giovane supera la soglia dei €100 milioni: Sávio Moreira (Manchester City, €101 milioni), mentre per trovare il primo giocatore della Serie A bisogna scendere in decima posizione, ed è Kenan Yildiz della Juventus. Per il primo italiano basta scendere altri tre gradini, con Giorgio Scalvini dell'Atalanta. In questa classifica figurano anche due giocatori della Fiorentina. Kayode e Comuzzo. Di seguito l'elenco completo:

180.9 milioni Lamine Yamal • FC Barcelona (ESP)

114.8 milioni Alejandro Garnacho • Manchester United (ENG)

109.0 milioni Warren Zaïre-Emery • Paris St-Germain (FRA)

101.0 milioni Sávio Moreira • Manchester City (ENG)

99.8 milioni João Neves • Paris St-Germain (FRA)

97.7 milioni Endrick Felipe • Real Madrid (ESP)

87.2 milioni Rico Lewis • Manchester City (ENG)

76.7 milioni Arda Güler • Real Madrid (ESP)

74.8 milioni Kobbie Mainoo • Manchester United (ENG)

72.3 milioni Kenan Yildiz • Juventus FC (ITA)

70.3 milioni Lucas Beraldo • Paris St-Germain (FRA)

69.7 milioni Jhon Durán • Aston Villa (ENG)

65.1 milioni Giorgio Scalvini • Atalanta BC (ITA)

61.4 milioni Evan Ferguson • Brighton & Hove (ENG)

58.1 milioni Mathys Tel • Bayern München (GER)

58.1 milioni Facundo Buonanotte • Leicester City (ENG)

58.1 milioni Jamie Bynoe-Gittens • Borussia Dortmund (GER)

54.5 milioni Leny Yoro • Manchester United (ENG)

54.1 milioni Aleksandar Pavlovic • Bayern München (GER)

52.1 milioni Carlos Baleba • Brighton & Hove (ENG)

51.0 milioni Yankuba Minteh • Brighton & Hove (ENG)

50.8 milioni Samu Omorodion • FC Porto (POR)

50.7 milioni Pau Cubarsi • FC Barcelona (ESP)

48.8 milioni Ousmane Diomandé • Sporting CP (POR)

48.2 milioni Jorrel Hato • AFC Ajax (NED)

46.8 milioni Pablo Gavi • FC Barcelona (ESP)

46.8 milioni Hugo Larsson • Eintracht Frankfurt (GER)

43.1 milioni Vitor Roque • Real Betis (ESP)

42.2 milioni Désiré Doué • Paris St-Germain (FRA)

39.3 milioni Milos Kerkez • Bournemouth AFC (ENG)

39.0 milioni Lewis Hall • Newcastle United (ENG)

38.2 milioni Malick Fofana • Olympique Lyonnais (FRA)

38.0 milioni Arthur Vermeeren • RB Leipzig (GER)

37.6 milioni Archie Gray • Tottenham Hotspur (ENG)

37.1 milioni Issahaku Fatawu • Leicester City (ENG)

36.7 milioni Antonio Nusa • RB Leipzig (GER)

36.1 milioni Eliesse Ben Seghir • AS Monaco (FRA)

36.0 milioni Orri Óskarsson • Real Sociedad (ESP)

35.8 milioni George Ilenilchena • AS Monaco (FRA)

34.5 milioni Wilson Odobert • Tottenham Hotspur (ENG)

34.1 milioni Santiago Castro • Bologna FC (ITA)

34.1 milioni Adam Wharton • Crystal Palace (ENG)

33.6 milioni Lewis Miley • Newcastle United (ENG)

33.3 milioni Lucas Bergvall • Tottenham Hotspur (ENG)

32.6 milioni Lamine Camara • AS Monaco (FRA)

29.2 milioni Karim Konaté • RB Salzburg (AUT)

29.1 milioni Habib Diarra • RC Strasbourg (FRA)

29.1 milioni Oumar Diakité • Stade de Reims (FRA)

28.8 milioni Semih Kiligsoy • Beşiktaş JK (TUR)

28.8 milioni Guillaume Restes • Toulouse FC (FRA)

27.9 milioni Jack Hinshelwood • Brighton & Hove (ENG)

27.3 milioni Konstantinos Koulierakis • VfL Wolfsburg (GER)

27.0 milioni Julio Enciso • Brighton & Hove (ENG)

26.6 milioni Bilal El Khannouss • Leicester City (ENG)

26.4 milioni Oscar Gloukh • RB Salzburg (AUT)

26.1 milioni Mohamed-Ali Cho • OGC Nice (FRA)

25.7 milioni Michael Kayode • ACF Fiorentina (ITA)

25.4 milioni Patrick Dorgu • US Lecce (ITA)

25.4 milioni Andrey Santos • RC Strasbourg (FRA)

25.0 milioni Romeo Lavia • Chelsea FC (ENG)

24.9 milioni Ilias Akhomach • Villarreal CF (ESP)

24.4 milioni Can Uzun • Eintracht Frankfurt (GER)

24.3 milioni Jeanuel Belocian • Bayer Leverkusen (GER)

24.1 milioni Kendry Páez • Independiente del Valle (ECU)

22.3 milioni Estevão Willian • SE Palmeiras (BRA)

22.3 milioni Sergey Pinyaev • Lokomotiv Moskva (RUS)

22.1 milioni Ruben van Bommel • AZ Alkmaar (NED)

21.7 milioni Brajan Gruda • Brighton & Hove (ENG)

21.4 milioni Dean Huijsen • Bournemouth AFC (ENG)

20.5 milioni Claudio Echeverri • River Plate (ARG)

19.8 milioni Valentín Barco • Sevilla FC (ESP)

19.6 milioni Cristhian Mosquera • Valencia CF (ESP)

19.5 milioni Franculino Gluda • FC Midtjylland (DEN)

19.2 milioni Ibrahim Osman • Feyenoord (NED)

19.0 milioni Yáser Asprilla • Girona FC (ESP)

18.9 milioni Pedro Henrique • FK Zenit (RUS)

18.9 milioni Marc Guiu • Chelsea FC (ENG)

18.5 milioni Andreas Schjelderup • SL Benfica (POR)

18.3 milioni Joel Ordóñez • Club Brugge (BEL)

17.6 milioni Jobe Bellingham • Sunderland AFC (ENG/2)

17.4 milioni Man Khalaili • Union SG (BEL)

17.3 milioni Mario Stroeykens • RSC Anderlecht (BEL)

17.2 milioni Williot Swedberg • Celta Vigo (ESP)

16.9 milioni Valentin Carboni • Olympique Marseille (FRA)

16.6 milioni Gustavo Sà • FC Famalicao (POR)

16.3 milioni Diego Coppola • Hellas Verona (ITA)

16.3 milioni Antoni-Djibu Milambo • Feyenoord (NED)

16.2 milioni Pietro Comuzzo • ACF Fiorentina (ITA)

16.2 milioni Nico Paz • Como 1907 (ITA)

16.1 milioni Jordan James • Stade Rennais (FRA)

15.6 milioni Mateus Fernandes • Southampton FC (ENG)

15.5 milioni Matias Fernandez-Pardo • LOSC Lille (FRA)

15.3 milioni Malick Diouf • Slavia Praha (CZE)

15.0 milioni Noah Sadiki • Union SG (BEL)

14.8 milioni Kacper Urbanski • Bologna FC (ITA)

14.5 milioni Yasin Özcan • Kasimpasa SK (TUR)

14.4 milioni Mathias Delorge • KAA Gent (BEL)

14.3 milioni Roger Fernandes • SC Braga (POR)