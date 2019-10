CHIESA, Torna a postare in viola: "Grazie a tutti"

Dopo mesi in cui Federico Chiesa non mostrava foto con la maglia della Fiorentina indosso (l'ultima il 2 aprile scorso), il classe '97 gigliato è tornato a pubblicare una foto che lo ritrae in viola. Un post breve, per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti per il suo compleanno, ma un segnale che potrebbe anche significare un nuovo inizio. Ecco il post: