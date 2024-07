CHIESA, L'ala della Juve non è un obiettivo del Tottenham

FirenzeViola.it

Il futuro di Federico Chiesa non sarà al Tottenham. Nei giorni scorsi l'esterno offensivo della Juventus, ormai fuori dal nuovo progetto targato Thiago Motta e notoriamente sul mercato, è stato accostato anche agli Spurs e c'era anche chi parlava di una trattativa avanzata. Dall'Inghilterra invece piovono smentite. Stando a quanto riferito da PA news agency, l'ala classe 1997 non è un obiettivo del sodalizio londinese. Che è sì alla ricerca di un rinforzo per le fasce d'attacco ma non risulta essere interessato all'ex Fiorentina. Per Chiesa, dunque, dovranno aprirsi altri scenari per il futuro, visto che Ange Postecoglou predilige altri nomi.