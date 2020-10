CHIESA, E quel like al suo trasferimento alla Juve

Federico Chiesa-Juventus, ormai mancano solo gli ultimi dettagli. Il prodotto del vivaio della Fiorentina si trasferirà in bianconero in prestito biennale con riscatto fissato a 40 milioni e legato a tre condizioni (QUI i dettagli). A dare ulteriore conferma della trattativa ormai in chiusura lo stesso giocatore che sui social ha messo un "Like" ad una notizia che spiegava il suo trasferimento a Torino. L'ultimo giorno di mercato, a meno di clamorosi imprevisti, vedrà dunque Chiesa salutare Firenze.