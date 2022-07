CHELSEA, Aspettando Koulibaly annunciato Sterling

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PESTONE PER ZURKO: OGGI SALTA L'AMICHEVOLE Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... NOTIZIE DI FV AMICHEVOLI, FIORENTINA-GALATASARAY SARÀ SU DAZN Come ormai noto, la Fiorentina a fine luglio si trasferirà in Austria, precisamente dal 27 luglio al 1° agosto. In questa fase, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di... Come ormai noto, la Fiorentina a fine luglio si trasferirà in Austria, precisamente dal 27 luglio al 1° agosto. In questa fase, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi