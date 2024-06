CERCI, Stasera mi aspetto un assist di Chiesa per Retegui

FirenzeViola.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Alessio Cerci, ex esterno tra le altre di Fiorentina, Milan e Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di oggi dell'Italia contro la Croazia: "La partita che si è vista contro la Spagna è da resettare, la squadra non era se stessa. Conterà tanto l'atteggiamento che metteranno in campo i giocatori, non si può scendere in campo per il pareggio, ma Spalletti batterà chiodo su questo. L'Italia darà delle risposte stasera".

Che Nazionale si aspetta?

"L'Italia non può essere questa, abbiamo i calciatori e l'allenatore giusto per esprimere un bel calcio. In poco tempo l'impronta di Spalletti non si può vedere, bisogna lavorare sulle motivazioni e la voglia di essere protagonisti. Gli Azzurri faranno una grande prestazione, siamo forti e tosti, davanti alle difficoltà facciamo bene".

Chi farebbe giocare davanti?

"Continuerei a dare fiducia a Scamacca, negli ultimi 2-3 mesi ha fatto veramente bene. Eviterei di toglierlo, ma Spalletti sa meglio di me come utilizzarlo. Chiesa nella metà campo avversaria deve spaccare la partita, è l'unico che ha quell'uno contro uno che ci può creare la superiorità. Nel calcio chi vince i duelli ha più chance di vincere le partite. Mi aspetto una grande gara di Chiesa, magari un suo assist per Retegui".