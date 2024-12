CASINI, Problemi aeroporto per i viola? Va fatto qualcosa

FirenzeViola.it

Francesco Casini, consigliere comunale e capogruppo di ItaliaViva, ha commentato così i problemi che ci sono stati nella giornata di oggi all'aeroporto di Firenze, tant'è che la Fiorentina è stata costretta a partire da Pisa per andare in Portogallo: “Apprendiamo che anche oggi alcuni voli in partenza dall’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze sono stati bloccati a causa del maltempo. Tra questi, anche il volo della Fiorentina, costretto a decollare da Pisa per raggiungere la propria destinazione. Ma è accettabile che basti un po’ di pioggia per paralizzare uno scalo così importante? E non è un caso isolato: appena due giorni fa, altri voli erano stati cancellati a causa della nebbia. La situazione è ormai insostenibile per Firenze, per i passeggeri e per l’intero sistema economico e turistico della Toscana. Non possiamo più tollerare che un’infrastruttura strategica come l’aeroporto Vespucci si fermi così spesso per condizioni meteo che in altri scali non causano problemi.

Occorre andare avanti con convinzione sulla realizzazione della nuova pista. Solo con un’infrastruttura adeguata potremo garantire operatività continua, sicurezza e un reale sviluppo del nostro territorio. La nuova pista è un progetto strategico, che non può più essere rinviato. Ci auguriamo che tutte le istituzioni e le forze politiche siano pronte a sostenere con determinazione questo intervento fondamentale per il futuro di Firenze e dell’intera regione.”